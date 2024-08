Un Meta Quest 3 economico è in arrivo, ma il progetto VR di fascia alta è stato cancellato per "colpa" di Apple?

Meta, l'azienda madre di Facebook, pare abbia preso una decisione importante nel settore della realtà virtuale. Secondo alcune fonti, il gigante tecnologico avrebbe infatti cancellato uno dei suoi progetti VR di fascia alta, inizialmente previsto per il 2027.

Questo dispositivo, che si sarebbe posizionato come un concorrente diretto di Apple Vision Pro, avrebbe probabilmente avuto un prezzo altrettanto elevato. La decisione sembra essere stata influenzata proprio dalla reazione tiepida del mercato al lancio di Apple Vision Pro.

Il progetto cancellato da Meta prevedeva l'utilizzo di microdisplay OLED, considerati i migliori per questo tipo di dispositivi. Tuttavia, il costo elevato di questi schermi sembra essere stato uno dei fattori determinanti nella decisione di annullare il progetto. Si stima che Apple paghi circa $350 per ogni display OLED utilizzato in Vision Pro, il che si traduce in un costo di circa $700 per headset.

Meta Quest 3

Nonostante l'annullamento di questo progetto, Meta continua a investire nel settore della realtà virtuale. L'azienda sta sviluppando altri headset VR, tra cui Meta Quest 4, previsto per il 2026 con un prezzo di circa $500. Questo dispositivo adotterà display LCD a costi inferiori rispetto ai microdisplay OLED.

Secondo quanto ha riportato Bloomberg, inoltre, al prossimo Connect che si terrà il 25 e il 26 settembre, Meta intende annunciare Quest 3S: si tratterebbe di un modello economico, da vendere a un prezzo compreso fra i 300 e i 400 dollari. Il prezzo di listino di Quest 3 è però di 499 dollari (in Italia 549 euro): uno degli espedienti che Meta avrebbe considerato per abbassare il prezzo pare quindi essere quello di venderlo senza i controller.

Ma pare non essere tutto: oltre a una versione più economica di Quest 3, al Connect Meta avrebbe in programma di svelare un prototipo di un paio di occhiali con la realtà aumentata, chiamato Orion. Inoltre, si è appreso che Apple ha esplorato la possibilità di collaborare con Samsung e LG per la fornitura di microdisplay OLED. Tuttavia, alcune voci suggeriscono che Apple potrebbe aver rinunciato ai piani per sviluppare una seconda generazione di Vision Pro, mentre ci sono accessori che permettono di controllarlo con il pensiero grazie a una nuova interfaccia cervello-computer.

C'è insomma tanta carne al fuoco e sarà interessante vedere come si evolverà la competizione tra Meta e Apple già nelle prossime settimane. Voi che cosa ne pensate? Sareste interessati ad acquistare un Meta Quest senza controller? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.