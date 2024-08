Terminator Zero si mostra in un nuovo e violento trailer ufficiale "NSFW" da Netflix

Terminator Zero è la nuova serie TV animata da parte di Netflix in arrivo sulla piattaforma di distribuzione video, e si presenta in queste ore con un nuovo trailer particolarmente violento, non per nulla classificato come "NSFW", ovvero da non vedere al lavoro.

L'uscita della serie su Netflix è ormai alle porte: il lancio è previsto per questa settimana, precisamente per il 29 agosto, ovvero un omaggio alla data che, nella lore della serie, corrisponde proprio al Giorno del Giudizio, ovvero quello in cui Skynet lancia l'attacco nucleare su larga scala che annienta la civiltà umana.

Si tratta di una serie in stile anime prodotta dalla nota casa Production I.G., nota per una grande quantità di titoli celebri come i film su Patlabor, Ghost in the Shell, Jin-Roh, le serie FLCL, Kaiju No. 8 e anche animazioni per diversi videogiochi (Xenogears, Persona 5).