Un trailer di The Casting of Frank Stone presenta le funzionalità del gioco

L'Istinto del Predatore ci permetterà invece di individuare con maggiore facilità i numerosi collezionabili sparsi all'interno degli scenari, mentre la cooperativa per due giocatori in locale e l'integrazione con Twitch vanno a completare la rosa delle feature.

Supermassive Games e Behaviour hanno presentato con un trailer le funzionalità di The Casting of Frank Stone , la nuova avventura horror realizzata dal team autore di Until Dawn e The Dark Pictures Anthology.

Un'avventura inquietante

In arrivo il 3 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, The Casting of Frank Stone segnerà il ritorno di Supermassive Games e delle loro avventure horror, in questo caso con un titolo ambientato all'interno dell'universo di Dead by Daylight.

La storia di The Casting of Frank Stone è ambientata nel 1980, quando alcuni amici decidono di girare un film horror nella vecchia fabbrica di Murder Mill, ma scoprono ben presto che una misteriosa presenza si muove nell'ombra per far loro del male.

Dovranno dunque trovare il modo per uscire dall'incubo in cui sono stati catapultati, compiendo scelte che potrebbero implicare la vita o la morte per uno di loro, sbloccare nuovi percorsi e portarci naturalmente verso un epilogo differente.

Annunciato lo scorso dicembre, The Casting of Frank Stone si pone come il gioco single player di Dead by Daylight e punta dunque a espandere la proprietà intellettuale di Behaviour, che con la sua esperienza multiplayer asimmetrica ha riscosso un grande successo.