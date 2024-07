The Casting of Frank Stone ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer

Il gioco racconta in questo caso di un gruppo di amici che si ritrova ad affrontare l'inquietante maledizione che il crudele serial killer Frank Stone ha lanciato sulla città di Cedar Hills, nel tentativo di scoprirne i segreti e trovare un modo per sopravvivere.

La collaborazione fra i due team di sviluppo puntava a offrire all'ampio pubblico di Dead by Daylight e ai tantissimi fan dei titoli di Supermassive Games un'esperienza che riuscisse a fondere queste atmosfere per dare vita a un prodotto di grande spessore, caratterizzato da quella narrazione di stampo cinematografico che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni.

Supermassive Games e Behaviour Interactive hanno annunciato con un trailer la data di uscita di The Casting of Frank Stone : l'avventura horror ambientata nel mondo di Dead by Daylight sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 3 settembre.

Un bonus speciale per la Deluxe Edition

Presentato dagli sviluppatori durante l'ultimo Future Games Show, The Casting of Frank Stone sarà disponibile con la standard edition e con una Deluxe Edition che includerà un bonus speciale, ovverosia la funzionalità The Cutting Room Floor.

La feature in questione ci consentirà di tornare alle decisioni chiave dell'avventura e modificare le scelte che abbiamo effettuato, così da prendere un percorso differente rispetto a quello selezionato in precedenza, magari al fine di recuperare un oggetto collezionabile.

The Casting of Frank Stone, dunque, utilizzerà la formula che ha contribuito finora a determinare il successo delle produzioni targate Supermassive Games, ovverosia il sistema a bivi che fa corrispondere a ogni azione un percorso differente e, in ultimo, un finale alternativo fra quelli disponibili.