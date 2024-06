The Casting of Frank Stone presentato dagli sviluppatori al Future Games Show

The Casting of Frank Stone è stato presentato dagli sviluppatori durante il Future Games Show, nell'ambito di un nuovo video diario in cui alcuni componenti di Supermassive Games hanno parlato di questa avventura horror ambientata nell'universo di Dead by Daylight.

Come spiegano gli autori, ci troviamo in questo caso di fronte a un gioco single player a base narrativa, dunque una struttura molto diversa rispetto al multiplayer asimmetrico del blockbuster di Behaviour, ma che può contare sulla grandissima esperienza di chi ha creato titoli come Until Dawn e The Quarry.

L'obiettivo che i ragazzi di Supermassive Games si sono posti per questo progetto è di confezionare una storia inquietante, piena di segreti e colpi di scena inaspettati, capace di tenere gli utenti incollati allo schermo dall'inizio alla fine.