Eriksholm: The Stolen Dream annunciato al Future Games Show 2024

In occasione del Future Games Show 2024 è stata presentata l'avventura stealth isometrica Eriksholm: The Stolen Dream , di cui è stato mostrato un ricchissimo trailer. Si tratta di un titolo dalla forte componente narrativa, ambientato nella splendida città di Eriksholm. Quando il fratello di Hanna, Herman, scompare e la polizia inizia a dargli la caccia, la sua ricerca innesca una catena di eventi catastrofici che non solo cambierà le loro vite, ma anche il destino dell'intera città.

Altre informazioni

Il giocatore dovrà quindi unire i suoi alleati, superare in astuzia dei nemici implacabili e usare l'intelligenza per scoprire la verità dietro alla scomparsa di Herman. Ci sono in gioco forze più grandi di quanto si possano immaginare, per quello che sembra un titolo dallo scenario originale. Vediamo il trailer:

Come potete vedere il filmato ci mostra alcuni elementi dello scenario, tendente al realismo, in cui seguiremo l'avventura di Hanna per le strade di Eriksholm, una tentacolare città nordica ispirata alle città scandinave dei primi del Novecento. Ogni ombra sarà un nascondiglio da sfruttare per superare tutte le sfide che ci saranno proposte. "Gli alleati e i riflessi fulminei saranno i nostri migliori strumenti per svelare i segreti della città e superare in astuzia i vostri inseguitori, in un'avventura evocativa," ci dice la descrizione ufficiale. Come non crederle?

Eriksholm: The Stolen Dream non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se si parla del 2025. Per adesso è stato annunciato solo per PC.