Un trailer di Mandragora presenta il gameplay del souls-like in arrivo su PC e console

Il gioco ci catapulta in un mondo fantasy dark dove l'umanità ormai ha perso la guerra contro i mostri ed è costretta a vivere dietro le mura di Faelduum. Nei panni di un aspirante eroe, avremo il compito di esplorare questo mondo in declino e affrontare boss letali e creature di ogni genere, nonché fare scelte morali che decideranno il fato dei personaggi che incontreremo.

Mandragora arriva quest'anno

Come da tradizione del genere souls-like, i nemici di Mandragora saranno feroci, ostici e puniranno ogni errore o impudenza del giocatore, che dovrà dunque approcciare i combattimenti in maniera tattica e creare con raziocinio la propria build, sfruttando le miriade di opzioni in termini di abilità ed equipaggiamento disponibili per le classi presenti nel gioco.

Mandragora sarà disponibile nel corso del 2024, su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con una data di uscita più precisa che dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi.