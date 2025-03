Mandragora: Whispers of the Witch Tree ci fa venire voglia di soulslike 2D al Future Games Show

Vediamo questo nuovo trailer di Mandragora: Whispers of the Witch Tree pubblicato in occasione del Future Games Show, che ci ha mostrato il gioco in azione. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un soulslike 2D dallo stile grafico davvero evocativo. Vediamo il filmato:

L'umanità ha ceduto il mondo ai mostri. Il popolo di Faelduum si nasconde dietro muri di mattoni e palizzate di ignoranza, costruiti dai loro leader. Gioia e piacere sono gioielli ambiti, fuori dalla portata delle masse. Non è questo il mondo che ti è stato promesso. Sta a voi riprendervi tutto ciò che vi è stato tolto.

Esplorate un mondo in declino che sta cadendo lentamente preda degli effetti dannosi dell'Entropia. Affrontate nemici feroci, sfidate boss unici e letali, incontrate nuovi alleati, nemici e creature di ogni genere, fate scelte morali difficili. Ci sono molte strade che varrebbe la pena intraprendere. Scegliete la vostra.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Mandragora: Whispers of the Witch Tree uscirà il 17 aprile 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.