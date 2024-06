Scelte e conseguenze nel video di Dustborn, avventura narrativa mostrata al Future Games Show

Il nuovo video ha mostrato un altro frammento di gameplay, in questo caso incentrato soprattutto su una fase maggiormente impostata sulla narrazione, con un dialogo in cui le scelte del giocatore possono avere varie conseguenze sugli eventi messi in scena.

L'avevamo visto anche al Future Games Show dell'anno scorso e il gioco all'epoca aveva già una data di uscita fissata, che è rimasta tale, in maniera anche piuttosto rara in questa industria: Dustborn sarà disponibile il 20 agosto 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Un'avventura on the road tra dialoghi e musica

Dustborn mette in scena una strana storia incentrata su un viaggio coast to coast in un'America alternativa.

È un action adventure che ci mette nei panni di Pax, un'agguerrita artista della truffa in grado di controllare le menti delle persone con le parole, cosa che ovviamente innesca numerose situazioni particolari in fase di dialogo.

Pax è stata ingaggiata per trasportare un misterioso pacchetto in Nova Scotia, cosa che dà il via a un viaggio in compagnia di un gruppo composto da personaggi alquanto bislacchi.

Con la situazione che si complica progressivamente, il gruppo dovrà vedersela con una serie di minacce, che vanno dalle forze dell'ordine automatizzate della Repubblica Americana, a fuorilegge e mostri giganti. La particolarità è inoltre data anche dai combattimenti, che si svolgono attraverso vari minigiochi musicali.