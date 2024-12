Dustborn arriva su GOG e viene subito bombardato di recensioni negative, da chi non ha il gioco

Dustborn è stato infine lanciato anche su GOG, il negozio di digital delivery di CD Projekt, dove sta subendo un bombardamento di recensioni negative da parte di chi non lo ha comprato. Il negozio consente infatti di distinguere le recensioni provenienti dagli acquirenti effettivi da quelle lasciate dai non acquirenti. Non si capisce bene perché lasciar recensire il gioco anche a chi non lo possiede, ma funziona così, come sottolineato anche da ‪Ragnar Tørnquist, l'autore.

Sappiate che la media voto di chi ha acquistato effettivamente Dustborn su GOG è di 4,8 / 5, quindi decisamente alta. Invece, la media voto delle recensioni di quelli che hanno deciso di criticarlo senza averlo nemmeno acquistato è di 1,7 / 5. La differenza appare evidente.