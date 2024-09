Edge stronca tutti: questo mese votacci a destra e a manca: Black Myth: Wukong, Dustborn, Emio e altri

Emersi i voti assegnati nell'ultimo numero della rivista Edge, che hanno stroncato un po' tutti i giochi più in vista dell'ultimo periodo, segno che la testata inglese ci tiene a mantenere la sua autonomia critica e non fa sconti a nessuno.

In particolare spiccano i 6 dati al vendutissimo Black Myth: Wukong, di cui viene criticata la sua struttura banale, cioè il suo essere semplicemente una lunga sequela di combattimenti, e a Dustborn, i cui momenti migliori sarebbero quelli in cui i personaggi non fanno niente di eccezionale, perché il gioco complessivamente fallisce a veicolare il suo messaggio. Insomma, Edge non si fa certo guidare dalle ideologie nei giudizi.