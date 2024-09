Per il papà di Final Fantasy, Nintendo è come la sua città natale

Come dimenticarsi del traumatico passaggio di Final Fantasy VII su PlayStation perché Square Enix era in polemica con la scelta di usare delle cartucce come supporto dati per il Nintendo 64? Altri tempi.

Hironobu Sakaguchi, il papà della serie Final Fantasy, attualmente al lavoro su Fantasian Neo Dimension , un nuovo gioco di ruolo giapponese che uscirà su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, considera Nintendo come la sua "città natale" . Vista la sua storia, non è difficile capire perché, nonostante negli anni si sia distaccato parecchio dall'hardware della casa di Mario.

Ritorno a casa

Fantasian Neo Dimension uscirà anche su Nintendo Switch, come già detto, e Sakaguchi ne è entusiasta, perché lo vede come un ritorno alle sue origini (i primi Final Fantasy uscirono su NES).

Un ritratto di Hironobu Sakaguchi

In una nuova intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu, Sakaguchi ha spiegato come si sente a pubblicare un nuovo gioco su una piattaforma di Nintendo. Inizialmente non era sicuro di volerlo lanciare su così tante console, ma il director Nakamura Takuto ha insistito per metterlo nelle mani del maggior numero possibile di giocatori.

Leggiamo cosa ha detto: "Sono davvero felice che "Fantasian" sarà disponibile per molte più persone (in origine era stato pubblicato solo per gli abbonati ad Apple Arcade Ndr). A proposito, Square Enix è la mia città natale, ma considero anche Nintendo come la mia città natale... Quindi, sono estremamente felice di poter lanciare il gioco su Nintendo Switch. Naturalmente, sono anche felice che verrà lanciato su altro hardware. A dire il vero, invece di dire 'spero che sarà un successo', sono semplicemente felice di poterlo pubblicare (ride). Sono davvero felice di poter mandare un altro mio figlio in giro per il mondo mondo."