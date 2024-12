Fantasian: Neo Dimension però non è la semplice conversione del gioco mobile . Yoshida, che l'ha molto apprezzato, insiste perché Square Enix lo rifinisca nell'ottica di una diffusione in larga scala: l'originale era stato distribuito in due momenti diversi, il nuovo Fantasian dovrà uscire in un'unica soluzione - e a prezzo pieno - con una serie di aggiunte più o meno importanti che non lo snaturino, ma lo rendano più appetibile al pubblico del 2024. Ora praticamente tutti possono giocare Fantasian ma la vera domanda, naturalmente, è un'altra: possono, sì, ma... devono?

Succede che un bel giorno Hironobu Sakaguchi e Naoki Yoshida vanno a cena insieme: il primo ha creato Final Fantasy, il secondo lo ha resuscitato ed entrambi hanno collezionato successi e fallimenti. Sakaguchi ha lasciato Square Enix ormai da anni, ha fondato Mistwalker e non esce con un gioco su console dal 2012. Il suo ultimo titolo, Fantasian, ha riscosso un limitato successo su iOS nel 2021 e Sakaguchi vorrebbe farlo conoscere a un pubblico più ampio. Yoshida, assurto a star di Square Enix grazie al suo straordinario lavoro su Final Fantasy XIV, riavvicina il Gooch alle sfere alte e, dopo una lunga riflessione, l'affare va in porto e all'improvviso è di nuovo il 2003.

Un ragazzo smemorato incontra una ragazza

Sembra che lo stesso Sakaguchi fosse restio a impiegare l'abusatissimo cliché dell'amnesia, ma che alla fine abbia ceduto perché sembrava l'unico modo di calare il giocatore nei panni di Leo, un giovane che si ritrova a viaggiare da una dimensione all'altra in cerca dei suoi ricordi e di un modo per fermare la diffusione del mechteria, una sorta di virus tecnorganico che sta divorando il mondo. La storia dell'amnesia tiene botta per qualche tempo ma scivola in secondo piano, diventando piuttosto una specie di gag che neppure i protagonisti prendono sul serio, via via che la faccenda assume contorni sempre più bizzarri.

Leo e Kina sono i principali protagonisti di Fantasian: Neo Dimension

Leo alla fin fine è solo uno dei tanti personaggi che controlleremo nell'avventura: ben presto si uniranno a lui Kina, una fanciulla dai misteriosi poteri magici che non conosce le proprie origini, e Cheryl, la tipica principessa con la testa sulle spalle che si sente soffocare nel suo palazzo, poi il capitano Zinikr e il giovane inventore Ez e altri ancora che non staremo ad anticiparvi. Ogni personaggio entra in scena gradualmente e in maniera sensata: Sakaguchi non mena il can per l'aia e la sceneggiatura corre a perdifiato, in un susseguirsi di eventi che spostano l'attenzione da un personaggio all'altro, spesso facendoceli controllare al posto del protagonista.

Per certi versi, Fantasian ricorda a più riprese Final Fantasy VI: con il capolavoro di Square non ha in comune solo la storia corale ma anche le tematiche, che vedono una sgangherata banda di mortali opporsi a forze sovrannaturali al di là della loro comprensione, e gli snodi narrativi, che includono l'iconico momento in cui il protagonista deve radunare i compagni smarriti in giro per il mondo. La scrittura - forse un tantino frettolosa - di Fantasian sacrifica la caratterizzazione degli antagonisti, che sono cattivi "perché sì" e per parecchie ore rappresentano solo un'insondabile forza della natura cui Leo e gli altri devono opporsi, ma lavora sui retroscena e sulla mitologia di questo immaginario senza lasciare troppi dettagli al caso.

Vam è uno dei principali antagonisti di Fantasian: Neo Dimension

Per riuscire nell'impresa, Sakaguchi si affida soprattutto ai dialoghi - raramente verbosi - e a un discreto numero di intermezzi in stile "visual novel" che ricordano i racconti brevi del suo precedente Lost Odyssey, spesso facoltativi, ma utili ad approfondire certi personaggi o situazioni. Fantasian è un gioco fortemente narrativo e non stupisce che Naoki Yoshida abbia insistito perché Square Enix lo facesse doppiare per l'occasione: è possibile scegliere tra le voci inglesi e quelle giapponesi, ma dobbiamo sottolineare che i testi sono completamente in inglese, seppur di livello scolastico.

Il doppiaggio è di ottima qualità e sorprende lo sforzo di dare voce anche ai personaggi che ci affideranno un discreto numero di missioni facoltative, rappresentate da specifiche icone sulle mappe dei diversi scenari. Questi incarichi aggiungono poco e niente alla narrativa principale e ricompensano il giocatore con accessori, consumabili o funzionalità aggiuntive di gameplay: in generale, per completare Fantasian nella sua interezza, missioni secondarie incluse, servono una cinquantina di ore, che scorrono piacevolmente grazie all'introduzione relativamente precoce di meccaniche come il teletrasporto e, soprattutto, il Dimengeon.