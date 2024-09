Fantasian: Neo Dimension ha una data di uscita su PC e console, ecco il nuovo trailer dallo State of Play

In occasione dello State of Play andato in onda stanotte Mistwalker ha annunciato la data di uscita di Fantasian: Neo Dimension , la riedizione del JRPG creato da Hironobu Sakaguchi, il papà della serie Final Fantasy.

Cos'è Fantasian: Neo Dimension

Fantasian: Neo Dimension è la conversione per PC e console dell'apprezzato JRPG uscito per dispositivi mobile iOS nel 2021, che include una serie novità, includo il doppiaggio in inglese e giapponese, un livello di sfida aggiuntivo, un comparto grafico rifatto e la possibilità di ascoltare le musiche dei Final Fantasy in battaglia.

La trama segue, Leo, un ragazzo che si sveglia in un mondo strano con solo un ricordo rimasto. Il mondo è minacciato da un'infezione meccanica chiamata mechteria, che priva gli esseri umani delle loro emozioni e vite. Leo deve intraprendere un viaggio interdimensionale per recuperare i suoi ricordi e salvare il mondo. Il gioco combina l'esplorazione di oltre 150 aree realizzata come dei diorama fatti a mano e un sistema di combattimento a turni che ruota intorno alla manipolazione delle traiettorie delle abilità. Ecco le nostre impressioni dopo aver provato Fantasian: Neo Dimension.