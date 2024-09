Un trailer annuncia la data di uscita di LEGO Horizon Adventures e quando inizieranno i preorder

Tra i tanti protagonisti dello State of Play di stanotte c'è stato anche LEGO Horizon Adventures, che per l'occasione abbiamo rivisto in azione in un nuovo scoppiettante e colorato trailer, che trovate nel player sottostante.

Inoltre, è stata svelata, o per meglio dire confermata, la data di uscita del 14 novembre su PS5, PC e Nintendo Switch già trapelata nei giorni scorsi per errore. I preorder inizieranno il 3 ottobre 2024, con il trailer che ci offre un assaggio dei bonus della Deluxe Edition e di prenotazione, in attesa di tutte le informazioni su prezzi e contenuti.