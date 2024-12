LEGO Horizon Adventures potrebbe arrivare anche su Xbox, per una indiscrezione

Secondo una testata giornalistica araba c'è la possibilità che LEGO Horizon Adventures possa arrivare prossimamente anche su Xbox, di fatto completando l'essenza multipiattaforma del gioco che è già presente su PC e tutte le console tranne quelle Microsoft.

Si tratta di un'indiscrezione la cui veridicità è difficile da attestare e i casi simili precedenti sono estremamente rari, considerando che Sony non è solita mettere i propri titoli interni su altre console e in particolare su quelle Microsoft, ma considerando che LEGO Horizon Adventures è stato lanciato anche su Nintendo Switch la possibilità non è da escludere.

A riferire la questione è la testata araba JustPlayIt, che non ha un particolare storico da poter esaminare per valutare la credibilità della dichiarazione.