LEGO Horizon Adventures suggella un connubio perfetto

Gioco ideale da gustarsi nelle ormai prossime vacanze natalizie , soprattutto per la sua componente multiplayer come diremo meglio a breve, già durante la prima partita palesa i motivi e le caratteristiche che lo rendono il punto d'incontro esemplare tra i due marchi.

Disponibile già da qualche settimana su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC via Steam, il titolo rappresenta in tutto e per tutto un sodalizio ideale, il perfetto sbocco per una serie, quella legata ai LEGO per l'appunto, che aveva tutto l'interesse di evolversi e che in Horizon ha trovato il compagno ideale per completare questo processo.

Con quasi venticinque milioni di copie vendute , la prima avventura di Aloy si è rivelata un successo commerciale che non poteva che dare vita ad un inevitabile seguito e uno spin-off dedicato a PlayStation VR 2, palesando già in tempi non sospetti come il mondo immaginifico creato dagli artisti di Guerrilla Games fosse sufficientemente vivido da poter essere declinato in formule ludiche diverse da quella concepita originariamente. Del resto, quando sei in grado di creare una lore così affascinante, ma soprattutto di scrivere un personaggio sfaccettato come la coraggiosa e imperfetta Aloy , non è poi troppo difficile creare nuove storie da raccontare. Anche quando si tratta di uscire sensibilmente dal tracciato, esattamente come accaduto con LEGO Horizon Adventures , prima autentica liaison tra i mattoncini danesi e un brand videoludico.

Che il gioco potesse conquistare una buona fetta di appassionati non era una semplice speranza di Sony, quanto il risultato di un'attenta pianificazione in fase promozionale e di una gestazione, in termini di sviluppo, sufficientemente dilatata da consentire alla software house incaricata di esprimere un talento già dimostrato ai tempi della serie di Killzone.

Quando nel 2017 Guerrilla Games pubblicò su PlayStation 4 l'avventura open world Horizon Zero Dawn probabilmente non era del tutto consapevole dell'impatto che la sua creatura avrebbe avuto sul mondo videoludico e, più in generale, nei confronti dell'opinione pubblica.

Dal metallo alla plastica

LEGO Horizon Adventures non rivoluziona la formula che in tutti questi anni ha decretato la fortuna della serie. Da LEGO Star Wars: The Video Game del 2005, passando per i più svariati episodi dedicati ad altre saghe cinematografiche, sino a giungere all'ibridazione con la serie di Sony, le fondamenta dell'esperienza hanno sempre poggiato sugli stessi pilastri, con il fine ultimo di proporre avventure in terza persona spensierate e scanzonate, che pur si adattassero in qualche modo al brand di riferimento tirato in ballo dall'iterazione di turno.



Questa direttiva si ripresenta anche in questo gioco, per quanto la produzione denoti maggior carattere e ostenti alcune scelte di design peculiari, volte proprio a mantenere vivo e per certi versi intatto il DNA di Horizon.

Tanto per cominciare, la trama segue a grandi linee quella già apprezzata nel 2017. L'assolata e naturalistica distopia tratteggiata da Guerrilla Games torna con tutti i suoi complessi risvolti, sebbene opportunamente edulcorati e alleggeriti. Come da tradizione, non mancano siparietti comici, riletture ironiche di scene già viste, lievi omissioni e tagli sulle parti più cruente e tragiche. Aloy, anche in questa iterazione doppiata in italiano dalla stessa attrice del gioco originale, è un personaggio sfaccettato, certo coraggioso e altruista, ma anche spinto da un ardente desiderio personale, e quasi egoistico, di conoscenza. Il suo spessore psicologico si è dimostrato ideale per la trasposizione dell'avventura in chiave LEGO. La profondità emotiva ha consentito agli sceneggiatori sia di dipingerle attorno un gran numero di scenette ilari, sia di renderla il motore narrativo che sviluppa l'azione vera e propria.

Molto più che in altri episodi della serie, LEGO Horizon Adventures riesce a proporre il giusto equilibrio tra vena comica e intreccio narrativo, con un'esposizione degli eventi più coerente, comprensibile anche ai neofiti, appassionante. Il mistero alla base del mondo di gioco stimola la curiosità di chi ha il pad tra le mani, mentre le continue battute alleggeriscono il contesto e rendono piacevole la progressione narrativa. Questa amalgama tra fantascienza distopica e comicità ora lievemente demenziale, ora fatta di battute taglienti, regala un piacevole retrogusto all'intreccio, mai così brillante e coinvolgente nella serie dei giochi LEGO.

Sempre sul fronte artistico, anche lo scenario del gioco del 2017 si adatta perfettamente alla trasposizione in formato mattoncino. Coloratissimo, fatto salvo per alcune ambientazioni più oscure e dominate dai neon, dalle linee morbide, totalmente dominato dalla natura. Del resto, se adattamenti come quello operato nei confronti de Il Signore degli Anelli e Jurassic Park si erano distinti anche in virtù della bellezza delle mappe messe a disposizione, perché la stessa magia non si sarebbe potuta riproporre anche con Horizon Zero Dawn?



A sottolineare la composizione in blocchetti di ogni scenario di LEGO Horizon Adventure, ci pensano i sottili spazi vuoti lasciati tra un mattoncino e l'altro un dettaglio davvero piacevole alla vista

Anche in questo caso, tuttavia, il gioco denota una personalità tutta sua, forte di un motore grafico in grado di sfruttare le potenzialità degli hardware su cui è stato pubblicato. Gli scenari pullulano di dettagli, di vegetazione, di elementi in movimento. Ogni personaggio, edificio o centimetro quadrato delle ambientazioni, inoltre, è interamente riprodotto con i mattoncini LEGO, un'apprezzatissima scelta stilistica, abbandonata in alcuni dei più recenti episodi, ma che in questo caso avvicina ulteriormente la trasposizione alla fonte d'ispirazione originale.

Del resto, non è affatto un caso che tra i set LEGO più apprezzati dai videogiocatori ci sia quello dedicato al Collolungo, ormai fuori produzione da diverso tempo. Sì, perché le imponenti creature che Aloy e i suoi alleati dovranno affrontare lungo il percorso sono a tutti gli effetti composti da diverse parti incastrate tra loro, esattamente come se fossero formati da tanti blocchetti metallici. Le macchine di Horizon Zero Dawn, insomma, erano di fatto dei LEGO già nel 2017 e le Vedette, i Corsieri, le Cornaguzze che pascolano negli scenari esplorabili in LEGO Horizon Adventures sono quasi perfettamente sovrapponibili alle controparti originali.