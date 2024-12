GCC Pokémon Pocket regala clessidre per pacchetti gratis per festeggiare il Natale, ecco come funziona

The Pokemon Company ha deciso di sfruttare il periodo di avvicinamento al Natale 2024 per proporre un evento promozionale che consente di ottenere clessidre e pacchetti di carte gratis in GCC Pokémon Pocket, attraverso un'iniziativa che si svolge per diversi giorni, vediamo come.

Si potrebbe definire quasi un altro Calendario dell'Avvento, in questo caso tutto dedicato a GCC Pokémon Pocket, ma il nome ufficiale di questo è Holiday Countdown Campaign, che prevede la distribuzione di Clessidre extra per gli utenti che accedono al gioco in questi giorni, potendo in questo modo aprire pacchetti gratis con maggiore facilità.

Per il momento, si tratta di tre giorni specifici nei quali gli utenti sono chiamati ad effettuare il login per poter ottenere questi bonus extra, che possono consentire una bella facilitazione per ottenere nuove carte completamente senza costi.