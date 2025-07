Silent Hill 1 Remake pare essere in sviluppo da più tempo di quanto si pensava

Secondo AestheticGamer, anche noto come Dusk Golem, non troppo perché lo sviluppo del nuovo remake è in realtà iniziato da tempo.

Konami sta puntando sempre di più su Silent Hill e ha svariati progetti all'orizzonte, dopo la pubblicazione di Silent Hill 2 Remake, compreso il remake del primo capitolo sempre per mano di Bloober Team: quanto tempo però dovremo attendere per la sua pubblicazione?

Il periodo di uscita stimato dei prossimi giochi di Silent Hill

Tramite Twitter, Dusk Golem - leaker famoso per le informazioni corrette condivise su Silent Hill e Resident Evil - ha risposto a un utente spiegando che "Per quanto ne so Silent Hill 1 Remake è in sviluppo da circa 3 anni. Se devo provare a indovinare il periodo di uscita [...] sarebbe così: 2025 Silent Hill f (ovviamente), 2026 Townfall, 2027 Silent Hill 1 Remake, 2028 un gioco di Silent Hill sviluppato internamente".

Spiega anche che ovviamente tutto questo può cambiare in ogni momento, come avvenuto con Silent Hill 2 Remake che è stato rimandato, svelando inoltre che i piani originali di Konami vennero rimandati di due anni e che nella scaletta di pubblicazione inizialmente l'idea era di pubblicare prima Townfall e poi Silent Hill f, ma alla fine i due giochi si sono invertiti. Dal suo punto di vista è solo un bene che Konami dia a ogni gioco il tempo necessario per una sviluppo completo.

Ovviamente questi sono più che altro supposizioni di un leaker e non vanno prese come informazioni ufficiali o sicure: ciò che scopriamo però è che lo sviluppo di Silent Hill 1 Remake è iniziato ben prima dell'annuncio e quindi possiamo supporre che non richiedere poi troppi anni per arrivare sul mercato.

Segnaliamo infine che la patch del doppiaggio italiano di Silent Hill 2 Remake si mostra con un dietro le quinte su James e Maria.