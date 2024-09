PlayStation Plus svela i giochi "gratuiti" di ottobre per PS4 e PS5, vediamo la lista dei titoli

Alquanto a sorpresa, ma in fondo non troppo, Sony ha anticipato l'annuncio dei giochi "gratis" di PlayStation Plus Essential per il mese di ottobre a questa notte, durante lo State of Play, con una mossa che era stata ipotizzata già nei giorni scorsi e si è effettivamente realizzata.

Questa è dunque la lista dei titoli PS4 e PS5 che saranno disponibili per tutti gli abbonati a PS Plus Essential, Extra e Premium:

WWE 2K24 - PS4, PS5

Dead Space - PS5

Doki Doki Literature Club Plus! - PS4, PS5

I tre giochi possono essere scaricati dagli abbonati ai vari livelli di PlayStation Plus a partire dall'1 ottobre e saranno disponibili fino al 4 novembre.