PlayStation Plus, i giochi di settembre: Harry Potter, Little Nightmares 2 e MLB The Show 24

La selezione effettuata da Sony ha soddisfatto i difficilissimi gusti dei lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro immancabile sondaggio non proprio: solo il 40% degli intervistati ha riferito di aver apprezzato l'aggiornamento di settembre, mentre il 16% si è detto poco soddisfatto e il 43% per nulla soddisfatto.

Ad accompagnare questo insolito gioco sportivo troviamo due titoli di supporto anch'essi dotati di un indubbio spessore: da un lato l'inquietante avventura di Little Nightmares 2 , con le sue atmosfere cupe, i personaggi bizzarri e una serie di scenari suggestivi; dall'altro MLB The Show 24 , ultima edizione del gioco di baseball su licenza ufficiale Major League.

L'aggiornamento di settembre per gli abbonati a PlayStation Plus è senz'altro di quelli interessanti, visto che segna l'arrivo al day one di Harry Potter: Campioni di Quidditch , il nuovo gioco su licenza prodotto da Warner Bros. e basato sulla celebre saga creata da J.K. Rowling, che punta a bissare in qualche modo il grandissimo successo di Hogwarts Legacy.

Un percorso che, come detto, potremo affrontare sia nell'ambito di una corposa carriera single player sia all'interno di match PvP personalizzati o classificati , in cui avremo modo di sfidare giocatori provenienti da tutto il mondo e raggiungere posizioni sempre più alte nella classifica globale, ottenendo man mano pregevoli ricompense di carattere estetico.

Dopo aver creato il nostro personaggio grazie a un editor semplice ma potente, potremo scegliere uno fra i quattro ruoli disponibili in quadra (Cacciatore, Cercatore, Portiere o Battitore) e specializzare le nostre abilità di conseguenza, passando dalle partite amichevoli ai tornei di rilevanza sempre maggiore, fino a lottare per la conquista della Coppa del Mondo di Quidditch.

Focalizzandosi sulla componente multiplayer online ma senza tralasciare un comparto single player che si conferma ricco, il gioco debutta direttamente su PlayStation Plus per massimizzare le proprie possibilità di successo e ci catapulta nelle competizioni internazionali di Quidditch , la disciplina a base di scope volanti che abbiamo imparato a conoscere grazie appunto alla saga di Harry Potter.

Little Nightmares 2

Con il terzo capitolo della serie posticipato al prossimo anno, Little Nightmares 2 debutta a settembre su PlayStation Plus per dare a tutti la possibilità di sperimentare le atmosfere e le peculiarità della serie prodotta da Bandai Namco, che in questo episodio racconta le disavventure di Mono e Six all'interno dell'inquietante scenario della Signal Tower.

Una sequenza piuttosto inquietante di Little Nightmares 2

Anche stavolta l'ambientazione che fa da sfondo al gioco si pone come una sorta di crocevia per le forze del male, e infatti vede la presenza di creature terrificanti che non mancheranno di attaccarci qualora ve ne sia l'occasione. Proprio per questo dovremo muoverci con cautela, nasconderci quando occorre e guidare i due protagonisti verso una possibile salvezza.

Avete letto la nostra recensione di Little Nightmares 2?