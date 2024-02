Hogwarts Legacy batte Zelda: Tears of the Kingdom, è il gioco più venduto del 2023

Hogwarts Legacy ha battuto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, imponendosi come il gioco più venduto del 2023 con uno scarto di circa 3,7 milioni di copie rispetto al capolavoro per Nintendo Switch.

Quest'ultimo ovviamente paga il fatto di essere disponibile in esclusiva su di una singola piattaforma, e da questo punto di vista può vantare un attach rate spaventoso con i suoi 20,28 milioni di copie vendute rispetto a una base installata pari a 140 milioni di Nintendo Switch.

Ad ogni modo, considerando console e PC Hogwarts Legacy ha raggiunto quota 24 milioni di copie vendute, confermando lo straordinario successo del tie-in del Wizarding World sviluppato da Avalanche Software.