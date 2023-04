Harry Potter: Quidditch Champions annunciato per PC e console: teaser trailer e primi dettagli

Warner Bros. ha annunciato a sorpresa Harry Potter: Quidditch Champions, un gioco a base multiplayer in arrivo su PC e console sebbene non ci siano ancora né una data di uscita né delle piattaforme ufficiali. Possiamo tuttavia vedere un teaser trailer, mentre dal sito arrivano i primi dettagli.

Ispirato al celebre sport raccontato nella saga di J.K. Rowling, Harry Potter: Campioni di Quidditch ci vedrà appunto partecipare a entusiasmanti match che puntano a riprendere le spettacolari dinamiche che tantissimi fan hanno apprezzato nei film e nei romanzi di Harry Potter.

Realizzato ovviamente sulla scia dello straordinario successo di Hogwarts Legacy, con i suoi 12 milioni di copie vendute in due settimane, Quidditch Champions sarà presto protagonista di un playtest: per iscriversi bisogna visitare il sito ufficiale del gioco e inserire i propri dati.

Nelle FAQ leggiamo che Harry Potter: Quidditch Champions è sviluppato da Unbroken Studios, "che lavora sul gioco da qualche anno", e che si tratta di un'esperienza stand alone, in cui appunto partecipare a partite di Quidditch "e altre avventure su scopa" insieme agli amici in multiplayer competitivo.

Il sito ribadisce che al momento non c'è una data di uscita per il gioco né piattaforme di riferimento, sebbene venga specificato il lancio su PC e console: probabilmente si tratta di un progetto cross-gen ed è probabile che arrivi non solo su PlayStation e Xbox, ma anche su Nintendo Switch.