Harry Potter: Campioni di Quidditch Deluxe Edition per PS5 è in offerta su Amazon

La Deluxe Edition di Harry Potter: Campioni di Quidditch per PS5 è acquistabile su Amazon al prezzo di 26,66€. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati della saga che vogliono vivere il Quidditch in prima persona. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Scendi in campo nei panni di uno dei quattro ruoli classici del Quidditch : Cacciatore, Cercatore, Portiere o Battitore, ognuno con meccaniche e abilità uniche. Che tu voglia segnare punti, parare, colpire con i Bolidi o inseguire il Boccino d'Oro, il gioco offre un'esperienza dinamica e fedele all'universo di Harry Potter.

Diverse modalità di gioco e stile personalizzabile

Tra carriera, partite veloci e modalità PvP online, potrai affrontare avversari da tutto il mondo o vivere la tua scalata verso la gloria come campione di Quidditch. Sali di livello, modifica il tuo stile di volo e sperimenta diversi tipi di manici di scopa per trovare la combinazione perfetta per ogni ruolo.

Questa edizione include, oltre al gioco base, uniformi scolastiche da viaggio e stemmi personalizzati per tutte e quattro le Case di Hogwarts (Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero), oltre a 2.000 monete d'oro per sbloccare nuovi elementi cosmetici e potenziare la tua esperienza. Per ulteriori informazioni puoi trovare tutto nella nostra recensione.