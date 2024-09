Harry Potter: Campioni di Quidditch, trucchi e consigli per diventare imbattibili

Ecco alcuni consigli pratici per diventare dei provetti giocatori di Quidditch in Harry Potter: Campioni di Quidditch e conquistare la vittoria nella Carriera e nel multiplayer.

Harry Potter: Campioni di Quidditch è finalmente arrivato, permettendo ai fan dell'universo nato dalla penna di J.K. Rowling di montare in sella a una scopa volante e cimentarsi nello sport più amato dai maghi. Più facile a dirsi che a farsi, dato che il gioco realizzato da Unbroken Studios è sì pensato per essere accessibile da chiunque, ma richiede anche tanta dedizione e pazienza per padroneggiare al meglio le meccaniche di gioco, il sistema di movimento in volo e le peculiarità di ogni ruolo. Se vi serve una mano, ecco alcuni consigli per diventare dei provetti giocatori di Harry Potter: Campioni di Quidditch.

Giocate la Campagna Al primo avvio di Harry Potter: Campioni di Quidditich verrete catapultati in un tutorial che offre una panoramica dei comandi basilari del gioco e delle azioni specifiche dei quattro ruoli in campo. Un'ottima infarinata, ma, considerando la mole di informazioni da digerire, di certo non basta per padroneggiare le meccaniche di gioco e risultare competitivi nelle modalità multiplayer 3v3 e 1v1. Insomma, meglio non avere fretta di gettarsi nell'online. Piuttosto conviene prendere familiarità con i comandi di base e le dinamiche legate a volo, passaggi, tiri e così via nella modalità Campagna. Qui, oltre al già citato tutorial, potrete affrontare tre competizioni di coppa di complessità crescente e con la possibilità di scegliere il livello di difficoltà più adatto alle vostre abilità. Oltre alle ricompense in palio e le sfide completabili, infatti, la carriera rappresenta un ambiente controllato perfetto per fare esperienza in vere partite di Quidditch mettendovi alla prova contro avversari guidati dall'IA, sicuramente meno aggressivi e furbi di un qualsiasi giocatore che potreste incontrare online. Inoltre, potrete affrontare questa modalità in compagnia dei vostri amici in cooperativa e con l'occasione fare pratica con i passaggi bassi e tattiche di squadra particolari che poi potrete sfoggiare nel multiplayer online.

Imparate i fondamentali Strettamente collegato al punto precedente, se volete assicurarvi la vittoria in Harry Potter: Campioni di Quidditich vi conviene imparare i fondamentali del volo e le tecniche base comuni tra quasi tutti i ruoli. Nel primo caso è giusto una questione di tempo e pazienza: all'inizio gestire i movimenti della scopa e della telecamera e seguendo al contempo l'azione in campo non è affatto semplice. Nel nostro caso ha aiutato invertire la direzione della sterzata in verticale, ma non è detto che faccia al caso vostro. Nel dubbio, vi suggeriamo di farvi un giro nelle impostazioni, dove volendo potrete anche riassegnare la maggior parte dei tasti per ogni tipologia di azione in base alle vostre preferenze. Alcuni degli iconici personaggi di Harry Potter che potrete impersonare in Campioni di Quidditch Per quanto riguarda le tecniche base, vi suggeriamo di padroneggiare quanto prima la derapata. Questo movimento è fondamentale per tutti i ruoli, ad eccezione del portiere, ed è utile in molteplici casi, come ad esempio per prendere bene la mira prima di eseguire un passaggio o un tiro in porta oppure per eseguire dei rapidi cambi di direzione mentre inseguite il Boccino d'Oro. Anche la schivata è fondamentale ed eseguirla con il corretto tempismo può fare la differenza tra il segnare una rete e il venire disarcionati dalla vostra scopa da un infido Bolide o una spallata.

La scopa giusta per ogni ruolo Harry Potter: Campioni di Quidditch mette a disposizione dei giocatori un buon numero di modelli di scope volanti, che potrete aggiungere alla vostra collezione a mano a mano che completate le sfide. Ognuna è dotata di statistiche di Velocità, Resistenza e Agilità differenti, che si possono potenziare tramite le Pietre di Luna. Se temete che dovrete sudare sette camice per ottenere una scopa prestante, sarete felici di sapere che i tre modelli base disponibili fin da subito sono ottimi, anzi hanno anche statistiche di base generalmente più alte rispetto a quelle da sbloccare e dunque vanno benissimo per le prime ore di gioco. Il menu delle scope di Harry Potter: Campioni di Quidditch Come accennato in precedenza, le scope hanno tre statistiche e chiaramente a seconda del ruolo in campo del personaggio alcune sono più utili di altre. Prendendo in esame i tre modelli base, la "Tornado" vanta delle buone Velocità e Agilità e quindi è maggiormente indicata per i Cercatori, visto che il loro compito è raggiungere il Boccino d'Oro più in fretta possibile ed eseguire cambi di direzione fulmini; la "Cometa" non è una scopa veloce, ma ha buone statistiche di Resistenza e Agilità, il che la rendono perfetta per il Portiere e il Battitore; infine la "Stellafreccia" è un'ottima opzione per i Cacciatori dato che ha buone statistiche di Velocità e Resistenza.

Completate le sfide Harry Potter: Campioni di Quidditch propone un gran numero di sfide opzionali da completare in cambio di varie ricompense, incluse chiavi alate per sbloccare personaggi dalla Cripta e Oro per acquistare oggetti per la personalizzazione cosmetica, nonché materiali e punti abilità per migliorare le scope volanti e potenziare le abilità dei vostri personaggi. Il campo di Quidditch di Hogwarts Esistono tre tipologie di sfide, quelle giornaliere, settimanali e della Carriera. Le prime due non hanno bisogno di grandi spiegazioni: vengono aggiornate e sostituite ogni giorno e all'inizio di ogni settimana e includono obiettivi alla portata di tutti, come vincere un determinato numero di partite o compiere determinate azioni di gioco basilari. Quella della Carriera si possono completare affrontando la Campagna o il multiplayer e sono fisse, ovvero potrete completarle in qualsiasi momento e non hanno scadenza.