WayForward parla di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp e di com'è nata la collaborazione con Nintendo

Gli sviluppatori di WayForward Technologies hanno parlato di com'è nata la collaborazione con Nintendo per Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, l'eccellente strategico a turni che rilancia la celebre serie e che è stato pubblicato su Nintendo Switch nell'aprile dello scorso anno.

"Il progetto è nato grazie al fatto che sono ormai molti anni che parliamo con Nintendo", ha spiegato il game director James Montagna durante un podcast. "Penso possa essere stato il risultato di qualcosa come sette o otto anni in cui, a ogni singolo E3, ci trovavamo a incontrare Nintendo e a discutere con loro di potenziali collaborazioni."

"Ogni anno gli proponevamo qualcosa di nuovo per impressionarli, assicurandoci di volta in volta che l'incontro fosse un'occasione per divertirci insieme. L'idea era di fare in modo che potessero associare a noi l'idea di divertirsi, ridere e chiacchierare di videogiochi per la forma di arte che sono davvero."