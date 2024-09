I voti di Harry Potter: Campioni di Quidditch sono contrastanti, vediamo com'è andata

Harry Potter: Campioni di Quidditch ha ricevuto voti contrastanti dalla stampa internazionale: alcune testate sono state particolarmente buone nei confronti del nuovo tie-in prodotto da Warner Bros., altre invece ci sono andate giù duro. Qual è la verità?

Pure Xbox - 9

Screen Rant - 8

GameSpew - 8

Gaming Nexus - 7,5

Digital Chumps - 7,3

CGMagazine - 7

Metro GameCentral - 7

Push Square - 7

Siliconera - 7

GamingBolt - 6

Gamereactor - 6

GamesRadar - 5

VideoGamer - 5

Come spesso accade per i giochi a base multiplayer, le recensioni non sono state pubblicate in tempo per il day one e stanno arrivando alla spicciolata, ma la sensazione è che il titolo sviluppato da Unbroken Studios non sia brillante come qualcuno sperava.