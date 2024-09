Black & White è giocabile sui PC moderni grazie all'impegno di un fan

Probabilmente molti di voi non erano nemmeno nati quando fu pubblicato Black and White (nel 2000), geniale opera di Peter Molyneux e dell'allora giovanissima software house Lionhead. Il gioco vendette molto bene ed ebbe grossi riscontri anche dalla critica. Nonostante ciò, Electronic Arts non ha mai ritenuto necessario aggiornarlo per renderlo compatibile con i moderni sistemi operativi, rendendo abbastanza complesso rigiocarci oggi.

Fortunatamente ci hanno pensato i fan a compensare, lanciando openblack 0.1.0, una reimplementazione in C++ del motore del gioco originale, che supporta le librerire Vulkan di ultima generazione e che funziona sui sistemi moderni. Quindi potete giocarci su Windows, macOS e Linux e, volendo, potete installarlo su Steam Deck. C'è anche un supporto preliminare per sistemi iOS e Android.