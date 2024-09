Astro Bot non ha fatto il botto in UK, vendite fisiche inferiori alle aspettative

Astro Bot sta vendendo meno del previsto in UK, almeno stando alle prime rilevazioni sulle copie fisiche riportate da Christopher Dring, direttore di GamesIndustry. È chiaro che, a fronte dell'accoglienza entusiastica della critica, ci si aspettava qualcosa di più.

"Le vendite di Astro Bot nel Regno Unito (per il momento relative alle sole copie fisiche) non sono enormi", ha scritto Dring. "I numeri totalizzati dal gioco durante la settimana di lancio sono inferiori di un terzo rispetto a quelli registrati da Ratchet & Clank: Rift Apart nel 2021."

"Nel caso di Astro Bot, tuttavia, mi aspetto una scia di vendite più duratura", ha aggiunto il direttore di GamesIndustry.biz. "Di certo ha venduto più copie in UK nei primi due giorni di quanto Concord abbia fatto a livello internazionale."