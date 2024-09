Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà giocabile al Tokyo Game Show, pubblicato un video con del gameplay

Konami ha annunciato che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , il remake di Metal Gear Solid 3. Snake Eater, sarà giocabile in occasione del Tokyo Game Show 2024 . Purtroppo è tutto qui, nel senso che non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alla presenza del gioco in fiera. Fortunatamente è stato anche pubblicato un filmato con del nuovo gameplay.

Il video

È stato spiegato solo che quest'ultima si terrà dal 26 al 29 settembre al Makuhari Messe di Tokyo e che il team sta lavorando duramente per preparare l'angolo in cui Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà giocabile. "Annunceremo altri dettagli tramite questo account e il sito ufficiale in una data successiva, quindi rimanete sintonizzati per essere aggiornati!" Spiega il messaggio a sua conclusione.

Nell'immagine allegata vengono riportate delle foto di quello che dovrebbe essere lo stand di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater al Tokyo Game Show. Non vi fa venire voglia di visitarlo?

Per quanto riguarda il video, si tratta di una sessione di domande e risposte con gli sviluppatori giapponesi (in lingua originale). Al minuto 7:33 però, possiamo vedere l'introduzione del gioco rifatta per il remake.

Interessante il fatto che Konami abbia deciso di lasciare il nome di Hideo Kojima nei titoli di testa, pur non avendolo mai nominato in fase di promozione, probabilmente per non incorrere nelle ire dei fan.

Per il resto vi ricordiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X e S in data da destinarsi.