Quello di Snake in Metal Gear Solid è stato il ruolo della vita per David Hayter

A pochi giorni dal lancio ufficiale di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, David Hayter ha spiegato che quello di Snake è stato per lui il ruolo della vita, la cosa più caratterizzante che abbia mai realizzato nella sua carriera di attore e doppiatore.

"Ogni volta che mi chiedono di interpretare Snake, ci sono", ha dichiarato Hayter in un'intervista. "È il ruolo definitivo della mia vita: è così complesso e profondo, e ci sono così tanti aspetti diversi sia di lui che di Big Boss. Quindi, se dovesse presentarsi una nuova occasione, io ci sono."

"Mi capita sempre più spesso che persone vengano da me dicendo 'Ho scoperto Metal Gear solo l'anno scorso grazie alla Master Collection', ed è fantastico vedere fan diciottenni e ragazzi ancora più giovani che si avvicinano alla serie per la prima volta."<

"Un grande gioco dovrebbe essere come un grande film o come un grande album, e superare la prova del tempo. Invece spesso, a causa del cambiamento delle console e delle tecnologie, molti grandi titoli finiscono per scomparire. Perciò sono grato che Konami stia supportando questa operazione."