David Hayter torna a doppiare Snake: c'è un nuovo Metal Gear Solid all'orizzonte?

La terza possibilità è che in Metal Gear Solid Delta sia stata inserita una scena extra, oppure (ma qui ci spingiamo un po' oltre) che Konami stia già registrando i dialoghi per un eventuale ritorno del franchise .

La seconda possibilità è che l'attore abbia doppiato Snake in occasione di un cameo non ufficiale che dovrebbe trovare posto all'interno del fan film animato Sonic Villains , presentato di recente.

Un altro rifacimento coi fiocchi?

Alla luce degli ottimi voti ricevuti da Silent Hill 2, sembra che gli attuali progetti di Konami stiano dando i frutti sperati e immaginiamo dunque che anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater riuscirà a soddisfare le aspettative dei tanti fan della serie creata da Hideo Kojima.

Considerando l'ampio catalogo di importanti proprietà intellettuali in mano alla casa giapponese, queste sono tutte ottime notizie e fanno ben sperare per un futuro in cui Konami possa rilanciare in maniera convincente i suoi vecchi brand.