Fortnite accoglie Shaquille O'Neal con un buffo trailer live action

Il trailer di Shaquille O'Neal in Fortnite dà il benvenuto alla leggenda del basket nel battle royale di Epic Games, e lo fa in una maniera decisamente in linea con lo stile dell'ex giocatore, che nel corso degli anni si è dedicato a svariati interessi.

Nel video lo vediamo cimentarsi come DJ per poi tuffarsi sul pubblico, senza considerare però la sua enorme stazza. Così la gente finisce per scansarsi e Shaq sfonda un bel po' di pavimenti prima di ritrovarsi nel seminterrato del palazzo e lì prendere la scossa che lo trasformerà in un personaggio di Fortnite.

Due, anzi: le skin dedicate a Shaquille O'Neal che è possibile acquistare nel Negozio del battle royale di Epic Games (ma che, a quanto pare, non si possono ottenere gratuitamente) sono appunto un paio.

La prima lo rappresenta in versione DJ Diesel, con canotta bianca e pantaloncini, mentre la seconda in versione Super Shaq, con una sorta di armatura da supereroe sotto una felpa nera col cappuccio.