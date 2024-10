Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Stagione 3 si farà probabilmente, conferma ufficiale vicina

Sembra proprio che Amazon abbia intenzione di far proseguire la serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere con una Stagione 3, la quale dovrebbe essere presto annunciata in via ufficiale da parte della compagnia, visto l'andamento positivo anche della seconda stagione in termini di pubblico.

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, il fatto che Amazon abbia iniziato a promuovere la serie per una stagione successiva presso varie compagnie per possibili spazi pubblicitari sarebbe un segno evidente del prossimo annuncio su una nuova stagione in arrivo, per la quale mancherebbe solo una conferma ufficiale e pubblica.

D'altra parte, gli showrunner JD Payne e Patrick McKay sembra stiano già lavorando da tempo a una Stagione 3, tuttavia la mancanza di informazioni al riguardo, che solitamente arrivano con largo anticipo, può mantenere anche i dubbi, considerando la facilità con cui le serie TV vengono cancellate da Amazon e altri distributori di video in streaming.