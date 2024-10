Le modalità grafiche di Silent Hill 2 a confronto su PS5: gira meglio a 30 fps?

ElAnalistaDeBits ha messo a confronto le due modalità grafiche di Silent Hill 2 su PS5 per capire quali siano le differenze in termini di resa visiva, al di là dei valori di risoluzione e frame rate, traendo conclusioni inaspettate.

Sembra infatti che il titolo sviluppato da Bloober Team rappresenti uno dei rari casi in cui è preferibile giocare a 30 fps anziché a 60, visti i compromessi tecnici a cui è necessario scendere per ottenere un frame rate più alto.

Il remake di Silent Hill 2, nella fattispecie, gira in modalità qualità a 1440p dinamici e 30 fps, mentre in modalità prestazioni scende a 1080p dinamici e 60 fps: un valore, quest'ultimo, che durante le sequenze più caotiche non viene purtroppo mantenuto, e che porta con sé diversi svantaggi.

Vengono infatti semplificati gli effetti visivi (dai riflessi alle ombre, passando per l'illuminazione globale) e quelli di post-processing (la nebbia volumetrica), il che risulta evidente in particolare negli ambienti interni che si trovano dentro scenari di una certa estensione.