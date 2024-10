Diablo 4: Vessel of Hatred è davvero un'ottima espansione, secondo i primi voti delle recensioni online

Siamo ormai vicini al lancio di Diablo 4: Vessel of Hatred, con la maxi-espansione dell'RPG hack and slash di Blizzard destinata ad arrivare la prossima settimana, e sembra essere davvero un'ottima espansione, anche a vedere i primi voti delle recensioni online.

Le valutazioni sono quasi tutte positive tra le 28 pervenute al momento su Metacritic, con un solo voto che rientra nell'area "mixed" ed è un 70, mentre tutti gli altri sono ben più alti e si concentrano soprattutto tra 80 e 90, portando a una media ponderata di 85, almeno per il momento.

Al di là dei numeri, è interessante vedere come le valutazioni siano quasi entusiastiche, da parte di molti redattori, vedendo questa espansione non solo come il punto migliore raggiunto finora da Diablo 4 ma, per alcuni, addirittura come uno degli apici raggiunti dalla serie in generale.