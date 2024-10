Un video di Diablo 4 parla delle modifiche alla progressione in arrivo con l'update 2.0

Nel filmato il team di Diablo 4 spiega che con l'aggiornamento i Livelli del Mondo sono stati cambiati in "difficoltà" . Le prime 4 sono definite standard e sono Normale, Difficile, Esperto e Penitente. Lo scopo di questa modifica è quello di far crescere il personaggio del giocatore con i suoi ritmi mentre cerca di raggiungere il livello 60, che è il nuovo livello massimo. I livelli Normale e Difficile saranno disponibili da subito, Esperto si sblocca dopo aver completato il prologo, mentre Penitente dopo l'ultima missione della campagna del gioco base.

Mancano pochi giorni al lancio Diablo 4: Vessel of Hatred , ma anche chi non acquisterà questo DLC noterà un gran numero di novità grazie all' aggiornamento 2.0 che verrà pubblicato in simultanea con l'espansione, che sono al centro di un nuovo video degli sviluppatori pubblicato da Blizzard, che trovate qui sotto.

Le nuove difficoltà Tormento

Una volta raggiunto il livello 60 i giocatori possono sbloccare le nuove difficoltà "Tormento", che fondamentalmente danno inizio alle sfide offerte dall'endgame. Sono legati alla Fossa: man mano che si raggiungono livelli più alti della Fossa sbloccherete nuove difficoltà Tormento. Più è alta, maggiori saranno le probabilità di trovare oggetti leggendari e ancestrali. Più nello specifico, la difficoltà Tormento I si sblocca dopo aver superato i primi 20 livelli della fossa, Tormento II diventa accessibile dopo il livello 35, la III al 50 e infinte Tormento IV diventa disponibile dopo aver superato il livello 65 della Fossa.

Inoltre, ogni classe riceverà un nuovo Tabellone dell'Eccellenza, con nuovi nodi leggendari e nodi normali aggiuntivi per aumentare la potenza del glifo leggendario. I nodi rari sono stati modificati per aumentarne l'utilità. Un'altra modifica è che con l'update 2.00 sarà possibile equipaggiare solo 5 Tabelloni d'Eccelenza, con i punti che è possibile ottenere salendo di livello che sono aumentati da 200 a 300.

Se il video non vi è bastato, vi rimandiamo al lunghissimo articolo pubblicato da Blizzard sulle modifiche della progressione in arrivo per Diablo 4, che trovate in italiano a questo indirizzo. Vi ricordiamo che Vessel of Hatred sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dall'8 ottobre. Ecco tutti i dettagli su date e orari di sblocco e per il preload.