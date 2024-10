Microsoft sfida Photoshop con l'IA integrata nei Copilot Plus PC con Paint e Foto

Microsoft sta per introdurre nuove funzionalità IA per l'editing delle immagini in applicazioni basilari come Paint e Foto. Queste saranno integrate nei nuovi PC Copilot Plus per rendere l'editing professionale accessibile a un pubblico più ampio, riducendo la dipendenza da software più complessi e costosi come Adobe Photoshop.

Le nuove opzioni per Paint sono due: Generative Fill e Generative Erase. Questi strumenti, basati su un pennello regolabile, consentono di intervenire su aree specifiche dell'immagine: Generative Erase elimina elementi indesiderati, come sfondi caotici o distrazioni visive, in modo simile alla funzione Gamma Magica dei Google Pixel; Generative Fill, invece, permette di aggiungere nuovi elementi generati dall'IA tramite descrizioni testuali, posizionandoli con precisione nell'immagine, simile alla funzione già presente in Adobe Photoshop.

Queste nuove funzionalità si aggiungono a Cocreator, uno strumento già presente nei PC Copilot Plus che genera immagini a partire da input testuali e schizzi. Microsoft ha inoltre migliorato il modello di intelligenza artificiale alla base di questi strumenti, aumentandone la velocità e la qualità dell'output e integrando un sistema di moderazione per prevenire abusi.

Generative Erase in Paint

Anche l'app Foto beneficia dell'integrazione dell'IA con l'aggiunta di Generative Erase e di una nuova funzione Super-Resolution. Quest'ultima permette di ingrandire immagini sfocate o pixelate fino a otto volte la loro risoluzione originale, con la possibilità di regolare il livello di ingrandimento tramite un cursore. Questa tecnologia, eseguita direttamente sul dispositivo, sarà in grado di elaborare immagini fino a 4K in pochi secondi, offrendo funzionalità paragonabili a strumenti come l'ingranditore di immagini di Canva e superando il miglioramento di Super Risoluzione 4x di Adobe Lightroom.

La Super-Resolution di Foto

Insomma, la possibilità di accedere a strumenti di questo tipo in applicazioni di uso comune darà nuove possibilità creative a un'ampia gamma di utenti, senza barriere d'ingresso costose come software dedicati. Strumenti che si vanno ad aggiungere ad altre novità in arrivo sui PC Copilot Plus, come la ricerca migliorata con l'IA e Click to Do.