Dragon Ball: Sparking! Zero protagonista del nuovo graphic contest di GameStop

Gli utenti che desiderano partecipare al contest possono farlo pubblicando semplicemente i propri disegni sotto forma di commento sotto al post intitolato "Art Zone | Dragon Ball Sparking! Zero - Graphic Contest". Il disegno va firmato sul bordo con nome, cognome e/o nickname dell'autore, ed è ovviamente vietato l'uso dell'intelligenza artificiale .

GameStop ha lanciato un graphic contest dedicato a Dragon Ball: Sparking! Zero per inaugurare la sua Art Zone, quando mancano ormai pochi giorni al debutto dell'atteso quarto capitolo della serie Budokai Tenkaichi su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

I premi!

Il contest si concluderà dunque alcuni giorni dopo l'uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero e una giuria interna indicherà dieci vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi:

La grafica del contest

Primo classificato: una copia (1) della Collector's Edition di Dragon Ball Sparking! Zero per PlayStation 5 che include il gioco completo e tanti altri contenuti da collezione. Una (1) litografia A4 laminata di Dragon Ball Sparking! Zero.

Secondo classificato: una copia (1) del gioco a scelta di Dragon Ball Sparking! Zero per PS5 o Xbox Series. Una (1) litografia A4 laminata di Dragon Ball Sparking! Zero.

Terzo classificato: una copia (1) del gioco a scelta di Dragon Ball Sparking! Zero per PS5 o Xbox Series. Una (1) litografia A4 laminata di Dragon Ball Sparking! Zero.

Quarto classificato: una figure Bandai/Banpresto Masterlise Gohan Future. Una (1) litografia A4 laminata di Dragon Ball Sparking! Zero.

Quinto classificato: una figure Bandai/Banpresto Match Makers Super Saiyan Son Goku. Una (1) litografia A4 laminata di Dragon Ball Sparking! Zero.

Sesto classificato: Una figure Bandai/Banpresto Match Makers Frieza. Una (1) litografia A4 laminata di Dragon Ball Sparking! Zero.

Settimo classificato: Una (1) litografia A4 laminata di Dragon Ball Sparking! Zero.

Ottavo classificato: Una (1) litografia A4 laminata di Dragon Ball Sparking! Zero.

Nono classificato: Una (1) litografia A4 laminata di Dragon Ball Sparking! Zero.

Decimo classificato: Una (1) litografia A4 laminata di Dragon Ball Sparking! Zero.