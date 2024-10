Zelda: Echoes of Wisdom domina, ma nella classifica giapponese c'è più spazio per PS5 di quanto si pensi

L'unica sorpresa a questo giro è che Nintendo Switch Lite ha superato il modello OLED nelle vendite, supponiamo per l'arrivo di Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, distribuita in contemporanea con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

La classifica dei giochi più venduti in Giappone

La Top 10 dei software che hanno venduto maggiormente nella settimana di riferimento su suolo nipponico (versione scatolata) sono i seguenti (il secondo valore indica le vendita dall'uscita a oggi, la scritta "nuovo" indica che è appena stato pubblicato)

[NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - 200,121 / Nuovo [PS5] The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria - 29,554 / Nuovo [PS4] The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria - 17,838 / Nuovo [NSW] EA Sports FC 25 - 13,332 / Nuovo [PS5] EA Sports FC 25 - 13,265 / Nuovo [PS5] Astro Bot - 6,381 / 34,902 [PS4] EA Sports FC 25 - 6,379 / Nuovo [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 6,030 /6,011,624 [NSW] Moeyo Otome Doushi: Kayu Koigatari - 5,396 / Nuovo [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 5,383 / 7,920,305

Un villaggio in The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom

Come ci si poteva aspettare, The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom è il prodotto più venduto, subito all'uscita, ma in linea generale PlayStation si difende bene, con cinque posizioni su dieci. Bene anche EA Sports FC 25, che vende quasi lo stesso numero di copie tra Nintendo Switch e PS5. PS4 è poco sotto a dimostrazione che ancora tanti utenti sono attivi sulla vecchia console.

Tra le altre novità della settimana abbiamo anche un nuovo The Legend of Heroes, famosa saga di giochi di ruolo, e Moeyo Otome Doushi: Kayu Koigatari, una visual novel a tema arti marziali.