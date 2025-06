The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom si aggiorna per Switch 2 e riceve un'importante miglioria molto attesa

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è fra i molti giochi che stanno ricevendo in queste ore gli update per Nintendo Switch 2, in vari casi gratuitamente, ma il nuovo aggiornamento al gioco in questione porta con sé anche un'importante miglioramento molto atteso.

L'update 1.1.0 pubblicato oggi per The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom insieme a molti altri update per altri giochi porta con sé qualcosa di più del supporto per Nintendo Switch 2, che rende l'aggiornamento molto importante anche per coloro che non possiedono la nuova console o non hanno intenzione di acquistarla per il momento.

In particolare, l'aggiornamento introduce una variazione sostanziale a quello che è considerato il maggiore difetto del gioco, ovvero la gestione dell'inventario, introducendo delle novità molto richieste e attese sul fronte dell'interfaccia.