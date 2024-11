The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom ha ora una sua collocazione nella timeline ufficiale della serie

Questa timeline ha peraltro alcuni elementi peculiari, visto che si biforca in alcune sezioni per seguire degli andamenti diversi in base agli eventi messi in scena, e anche The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom rientra in una di queste "dimensioni parallele".

Nonostante molti capitoli della serie sembrino effettivamente delle esperienze standalone con poche connessioni con le altre, tutti fanno parte di un unico universo e arricchiscono la medesima lore, collocati in maniera ufficiale da Nintendo all'interno di una linea del tempo che ne scandisce anche le fasi in maniera cronologica.

Nintendo ha piazzato The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom all'interno della timeline ufficiale della serie Zelda , consentendo così di contestualizzare meglio la particolare avventura che ha per protagonista la principessa, in maniera alquanto inedita rispetto alla tradizione.

La posizione di Echoes of Wisdom nella timeline di Zelda

In base a quanto riferito da Nintendo, The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom si piazza all'interno della timeline in cui "L'Eroe viene sconfitto", facendo dunque parte di questa particolare sotto-serie.

Il nuovo capitolo per Nintendo Switch si piazza precisamente dopo Tri Force Heroes e prima del "Declino del Regno di Hyrule".

"L'eroe Link parte per salvare la principessa Zelda, catturata da Ganon. Dopo una feroce battaglia, Link sconfigge Ganon, ma viene inghiottito da un'inquietante spaccatura", si legge nella descrizione ufficiale all'interno della timeline di Zelda. "È stato come se fosse stato portato via... In tutta Hyrule si formano altre misteriose spaccature che portano via gli abitanti di Hyrule. Nessuno è al sicuro, nemmeno il re stesso e i suoi consiglieri, anch'essi scomparsi. La principessa Zelda deve intraprendere un'avventura per salvare suo padre, il re di Hyrule, il popolo e Link".

Questa particolare timeline parte da The Legend of Zelda: Ocarina of Time e segue un finale alternativo in cui l'Eroe del Tempo viene sconfitto da Ganondorf, generando una nuova serie di eventi su cui si basano altri capitoli della serie.