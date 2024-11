Nintendo Switch Online ha ricevuto un nuovo gioco gratis ed è un altro classico su Donkey Kong

Questo fa pensare anche al prossimo arrivo di Donkey Kong Land 3 a questo punto, considerando che la serie è costituita da una trilogia che potrebbe essere proposta interamente dalla compagnia all'interno del catalogo per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

Si tratta del seguito diretto del titolo che era stato introdotto la settimana scorsa nel catalogo: il 22 novembre il servizio aveva proposto il primo Donkey Kong Land , dunque questa nuova aggiunta prosegue in linea diretta da quanto visto in precedenza, portando avanti la serie.

Nintendo ha aggiunto a sorpresa un altro gioco gratis al catalogo dei titoli disponibili liberamente per gli abbonati a Nintendo Switch Online : si tratta di un altro classico incentrato su Donkey Kong e appartenente al catalogo Game Boy, ovvero Donkey Kong Land 2 .

Una nuova avventura, questa volta per Diddy Kong e Dixie

Anche in questo caso si tratta di un platform classico creato da Rare e derivato direttamente da Donkey Kong Country, come caratterizzazione e impostazione generale.

Ovviamente, dovendo fare i conti con un hardware decisamente diverso da SNES, l'adattamento è andato incontro ad alcuni compromessi, ma si tratta comunque di un titolo tecnicamente notevole per la piattaforma in questione.

Questa volta i protagonisti sono Diddy Kong e Dixie Kong, che devono salvare lo stesso Donkey Kong che è stato rapito da Captain K. Rool, costringendo i piccoli a intervenire in prima linea per recuperare il protagonista della serie.

In maniera simile a quanto visto in Donkey Kong Country 2, spuntano anche diversi nuovi compagni come Squitter il ragno, Squawks il pappagallo, Rattly il serpente e altri, insieme a quelli già visti nel primo capitolo. Il gioco può essere scaricato nel catalogo di Game Boy dagli abbonati a Nintendo Switch Online.