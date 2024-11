Nintendo Switch Online ottiene un nuovo gioco gratis per gli abbonati, è un classico del Game Boy

Nintendo ha annunciato un nuovo aggiornamento al catalogo dei classici scaricabili gratuitamente all'interno dell'abbonamento a Nintendo Switch Online, anche in questo caso proveniente dall'epoca Game Boy: si tratta di Donkey Kong Land, presentato con il trailer riportato qui sotto.

Il gioco dovrebbe essere già disponibile in queste ore per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online, per quanto riguarda la sottoscrizione base, dunque sia per chi ha la versione standard dell'abbonamento che per coloro che possiedono invece il più ricco servizio con il Pacchetto Aggiuntivo, scaricabile attraverso la sezione apposita.

Il trailer qui sotto ci ricorda le caratteristiche del gioco in questione, che rappresenta una sorta di traduzione in versione portatile dei platform della serie Donkey Kong Country di Rare come caratteristiche generali, pur essendo a tutti gli effetti un gioco nuovo e a sé stante.