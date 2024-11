Il controller DualSense di PS5 Chroma Indigo è in sconto su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2024 è finalmente iniziato e Amazon ha dato il via alla sua lunga lista di promozioni speciali. Dalle 00:01 del 21 novembre fino alle 23:59 del 2 dicembre saranno disponibili sconti su tantissimi prodotti, tra tecnologia, videogiochi e non solo. Quali nello specifico? Tra i svariati prodotti in offerta su Amazon Italia durante questo periodo, possiamo ad esempio trovare i controller DualSense di PS5, precisamente con la colorazione Chroma Indigo. Si tratta di versioni speciali solo a livello cromatico, ma sicuramente attireranno l'attenzione degli appassionati. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che il fatto che le promozioni siano valide fino a inizio dicembre non significa che il numero di unità a disposizione sia elevato. È possibile che in un breve lasso di tempo i controller vadano esauriti. Nello specifico, i DualSense vengono venduti spesso rapidamente e quindi se vi interessano suggeriamo di non attendere.