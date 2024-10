Il catalogo di Nintendo Switch Online si espande con altri due classici del Nintendo 64

Il catalogo di vecchie glorie del Nintendo 64 incluso con l'abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo si è espanso oggi con due "nuovi" classici, ovvero Shadow Man e Turok 2: Seeds of Evil, che quindi da ora sono disponibili per tutti gli iscritti al servizio.

Pubblicato originariamente nel 1998, Turok 2: Seeds of Evil è uno sparatutto in prima persona che segue le avventure di Turok mentre cerca di fermare una potente entità aliena chiamata Primagen. Il gioco offre una campagna per giocatore singolo composta da sei livelli e una modalità multiplayer PvP. All'epoca era stato particolarmente apprezzato per la grafica e l'intelligenza artificiale avanzata, dunque si tratta di un'ottima occasione per rigiocarlo o scoprirlo per la prima volta grazie al servizio di Nintendo Switch.