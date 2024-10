Call of Duty: Black Ops 6 è primo nella classifica Steam, seguito da una sorpresa

La classifica Steam è stata conquistata da Call of Duty: Black Ops 6: com'era lecito attendersi, il nuovo episodio della serie sparatutto ha scalato senza problemi la top 10 della piattaforma Valve. A sorprendere è più che altro la seconda (e terza!) posizione di Factorio.

Call of Duty: Black Ops 6 Factorio Factorio: Space Age Steam Deck Liar's Bar EA Sports FC 25 Hogwarts Legacy Forza Horizon 4 Dragon Ball: Sparking! Zero Rivals of Aether 2

Sviluppato da Wube Software, Factorio è una sorta di factory builder: un simulatore in cui il nostro compito è quello di costruire fabbriche automatizzate che sfornino materiali man mano più complessi sullo sfondo di un mondo bidimensionale virtualmente infinito.

Per quanto riguarda invece Black Ops 6, la prima posizione come detto non sorprende se consideriamo gli oltre 300.000 giocatori contemporanei di picco che il gioco prodotto da Activision ha fatto registrare su Steam nelle prime ore.