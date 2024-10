Dragon Ball: Sparking! Zero domina ancora la classifica dei più venduti su Steam

Da SteamDB arriva la nuova top ten globale dei giochi più venduti su Steam nel corso della settimana passata, che vede ancora Dragon Ball: Sparking! Zero in prima posizione, confermando dunque le ottime prestazioni al lancio registrate già nella settimana scorsa.

Vediamo prima di tutto la top ten pubblicata da SteamDB, che dovrebbe tenere in considerazione le vendite globali dell'intero store, escludendo però i titoli free-to-play e relative monetizzazioni:

Dragon Ball: Sparking! Zero Steam Deck Liar's Bar EA Sports FC 25 DayZ Call of Duty: Black Ops 6 New World: Aeternum TCG Card Shop Simulator DayZ Frostline Factorio

Oltre al solito Steam Deck in seconda posizione, che rimane sempre in alto per il costo del prodotto, cosa che lo piazza automaticamente sul podio in termini di denaro smosso, vediamo che diverse novità sono velocemente uscite dalla classifica.