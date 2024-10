Il director di Metaphor: ReFantazio sta già lavorando al prossimo gioco

Lo ha confermato Hashino stesso in un'intervista con Famitsu (tradotta da GamesRadar+). Alla domanda su quando inizierà a occuparsi del suo prossimo gioco, ha risposto candidamente "Oh, ho già iniziato", aggiungendo che che non si approccia al lavoro "come un individuo" singolo, ma come parte di un'azienda.

Un nuovo Metaphor o qualcosa di completamente differente?

Elaborando meglio il concetto, Hashino spiega che quando pensa a dei concept per nuovi giochi tiene sempre in considerazione lo stato di Atlus nel complesso e quello che potrebbero desiderare dei potenziali giocatori.

Il protagonista di Metaphor: ReFantazio

"Guardo ad Atlus nel suo complesso e penso a cosa sia meglio creare per il nostro team (Studio Zero) in questo momento", afferma Hashino. "Innanzitutto voglio che gli utenti siano felici e, di conseguenza, spero che lo sia anche la società. È così che ho sempre lavorato".

Comprensibilmente, Hashino non si è lasciato sfuggire neppure mezzo dettaglio su quale sarà il prossimo lavoro di Studio Zero. Potrebbe trattarsi di un nuovo "Metaphor", ma va detto che il team non è stato fondato al solo scopo di lavorare su questa serie, dunque potrebbe benissimo cimentarsi in qualcosa di completamente differente o una nuova IP. Staremo a vedere.