Silent Hill 2 in Europa ha venduto più su PS5 o su PC? E rispetto ad altri horror? Emergono vari dati

Come abbiamo visto, le vendite di Silent Hill 2 sono state molto convincenti, avendo superato già 1 milione di copie nel mondo nel giro dei primi giorni di presenza sul mercato, ma ulteriori dettagli emergono dal report della rivista in questione, che si appoggia a vari enti specializzati nella raccolta di informazioni sui mercati europei.

GamesIndustry.biz ha raccolto vari dati riguardanti le vendite di Silent Hill 2 in Europa per dare risposte ad alcune domande sull'andamento del gioco di Bloober Team e Konami, in particolare su quanto abbia venduto su PS5 rispetto a PC , o come sia andato rispetto ad altri horror .

Buoni risultati, ma rispetto ad altri horror?

Per quanto riguarda lo split tra versione PS5 e PC, la prima ha venduto molto di più della seconda: secondo il report, in Europa il 78% delle copie vendute di Silent Hill 2 sono su PS5, mentre il 22% su PC.

Questo dato prende in considerazione sia le copie fisiche che quelle digitali, dunque risulta piuttosto completo.

L'Europa non rappresenta il mercato principale per Silent Hill 2 e copre al momento circa il 20% delle vendite, in ogni caso il titolo Konami non rappresenta l'horror di maggior successo al lancio, visto che si trova ancora a notevole distanza dai risultati raggiunti da Resident Evil.

In effetti, come emerge dal report, anche il remake di Dead Space ha fatto meglio di Silent Hill 2 al lancio, in particolare in Europa, nonostante peraltro il gioco sembra non abbia raggiunto le aspettative di Electronic Arts in termini di vendite complessive.

In ogni caso, Silent Hill 2 sta facendo meglio di The Callisto Protocol e Alan Wake 2. Dal medesimo Microcast, veniamo inoltre a sapere che Metaphor: ReFantazio ha avuto un buon lancio in Europa con numeri pari a quelli di Dragon's Dogma 2.